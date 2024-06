LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - Heute Morgen wurde ein 44 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 35-jährige Seat-Fahrerin wollte von einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts nach links in die Rathsteichstraße einfahren und übersah offenbar den Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

