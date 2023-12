POL-BOR: Legden - Einbrecher stehlen Gerätschaften

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Ridderstraße; Tatzeit: zwischen 15.12.2023, 16.00 Uhr, und 18.12.2023, 06.15 Uhr; Auf Treibstoff abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Ahaus: Die Täter zapften Diesel aus den Tanks zweier Lkw, die auf einem Abstellplatz an der Ridderstraße gestanden hatten. Die Diebe machten sich gewaltsam an den Tankdeckeln zu schaffen und gelangten so an ihre Beute. Wer Hinweise zum Hergang machen kann, sollte unter Tel. (02561) 9260 mit dem ...

