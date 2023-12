Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrerin touchiert und Fahrt fortgesetzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Harberskamp / An der Eßseite;

Unfallzeit: 18.12.2023, 07.45 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Gronau-Epe mit seinem Wagen eine Radfahrerin erfasst. Die 17-Jährige hatte gegen 07.45 Uhr den bevorrechtigten Harberskamp in Richtung Laubstiege befahren. Wie die Gronauerin berichtet, habe sich auf der Kreuzung mit der Straße An der Eßseite von rechts ein schwarzer Mercedes genähert. Das Fahrzeug habe ihr Hinterrad getroffen, woraufhin sie stürzte. Der Unbekannte habe seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

