Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots)

Ein 54-jähriger Fahrer eines Honda Motorrades befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die Schleusinger Allee von Richtung Manebach kommend, als gleichzeitig ein Mercedes auf der Fahrbahn stand. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 54-Jährige eine Gefahrenbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend zu Fall. Der Mann verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer des Mercedes setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0141401/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

