PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Junger Mann auf Gehweg verprügelt +++ Von drei Angreifern verletzt +++ Hochdruckreiniger aus Garage gestohlen +++ In Ortschaft gerast und verunfallt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Junger Mann auf Gehweg verprügelt,

Limburg, Graupfortstraße, Montag, 08.07.2024, 19:00 Uhr

(wie) Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, ist in Limburg am Montagabend ein junger Mann auf dem Gehweg beim ZOB angegriffen und verprügelt worden. Der 18-Jährige war mit einem Begleiter in der Graupfortstraße in Richtung des Parkhauses am ZOB unterwegs, als er auf eine circa sechsköpfige Gruppe traf. Ein Unbekannter aus der Gruppe soll dem jungen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Dort soll der Angreifer weiter zugeschlagen haben, während andere den 18-Jährigen dabei festgehalten hätten. Anschließend liefen die Unbekannten davon. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Von drei Angreifern verletzt,

Selters-Eisenbach, Georgsgraben, Mittwoch, 10.07.2024, 14:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist in Eisenbach ein junger Mann von drei anderen angegriffen und verletzt worden. Der 19-Jährige befand sich in der Straße "Georgsgraben", als er von drei Unbekannten attackiert wurde. Die Angreifer sollen geschlagen, gebissen und ihren Kontrahenten in den Schwitzkasten genommen haben. Der 19-Jährige konnte sich schließlich losreißen und flüchten.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 170cm groß, schmale Statur (definierte Muskulatur), westasiatischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, kein Bart, weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, Sandalen (vermutlich Adiletten)

Täter 2:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 190cm groß, korpulente Statur, westasiatischer Phänotyp, schwarze Basecap (nach hinten gedreht), Bartansatz, schwarzes T-Shirt, kurze graue Jogger, weiße Tennissocken, Sportschuhe ohne Schnürsenkel, Tattoo: Initialen auf der Hand

Täter 3:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180cm groß, schmale Statur (definierte Muskulatur), westasiatischer Phänotyp, graues Unterhemd, dunkle Jogginghose

Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Hochdruckreiniger aus Garage gestohlen, Weilmünster-Wolfenhausen, Schwimmbadweg, Freitag, 28.06.2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 09.07.2024, 18:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Wolfenhausen ein Hochdruckreiniger aus einer Garage gestohlen worden. Ein 29-Jähriger hatte die Arbeitsmaschine in der Garage im Schwimmbadweg gelagert, Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Garage und entwendeten den Hochdruckreiniger "Kränzle Profi-Jet" im Wert von über 3.000 EUR. Wie und wohin das Gerät abtransportiert wurde ist unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. In Ortschaft gerast und verunfallt,

Elz, Hadamarer Straße, Mittwoch, 10.07.2024, 17:20 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit einen Unfall in Elz verursacht. Der 19-Jährige war mit einem Mercedes bereits auf der Hadamarer Straße außerorts aufgefallen, als er zwischen Niederhadamar und Elz einen anderen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte. Circa 200 Meter nach dem Orteingangsschild Elz verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem parkenden Hyundai. Die Geschwindigkeit des Mercedes und dadurch auch der Aufprall waren so enorm, dass der Hyundai sich überschlug, einige Meter weggeschleudert wurde und erst an einer Grundstücksmauer auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrzeuge wurden vollkommen zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige ist bei dem Unfall verletzt worden, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell