PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Automaten in Gaststätte aufgebrochen +++ Motorroller gestohlen +++ Jugendliche in Bahn sexuell belästigt +++ Schlägerei mit Pfefferspray ausgetragen +++ Fahrkartenautomaten beschädigt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Automaten in Gaststätte aufgebrochen, Weilburg, Spielmannstraße, Dienstag, 09.07.2024, 00:15 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Dienstag sind Unbekannte in eine Weilburger Gaststätte eingestiegen und haben darin Automaten aufgebrochen. Zwischen Mitternacht und Mittag verschafften sich die Täter über ein seitliches Fenster des Gebäudes in der Spielmannstraße gewaltsam Zugang zum Schankraum der Gaststätte. Dort hebelten sie dann einen Zigarettenautomaten, einen Billardtisch und den Kicker sowie den Darts Automaten auf. Neben einer geringen Summe Bargeld wurden auch Zigaretten entwendet. Anschließend verschwanden die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR an Gebäude und Automaten. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Motorroller gestohlen,

Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Montag, 08.07.2024, 19:00 Uhr bis Dienstag, 09.07.2024, 13:00 Uhr

(wie) Zwischen Montagabend und Dienstagmittag ist in Limburg ein Motorroller gestohlen worden. Ein 43-Jähriger hatte seine schwarze Vespa an einem Fahrradständer in der Konrad-Kurzbold-Straße nahe der alten Lahnbrücke abgestellt. Als er am Dienstagmitttag zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Motorroller verschwunden. An diesem war das Versicherungskennzeichen 681-LNB angebracht. Streifen der Polizei konnten die Vespa nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Jugendliche in Bahn sexuell belästigt, Regionalbahn 90, zwischen Wilsenroth und Limburg Montag, 08.07.2024, 06:20 Uhr bis 06:50 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist eine Jugendliche in der Regionalbahn von Wilsenroth nach Limburg sexuell belästigt worden. Die 17-Jährige stieg in Wilsenroth in die RB 90 nach Limburg. In Frickhofen setzte sich gegen viertel nach sechs ein Mann direkt gegenüber der Jugendlichen. Der Unbekannte begann schnell an seinem Genitalbereich zu manipulieren. Zudem versuchte er sie am Bein zu berühren und machte unangebrachte Bemerkungen. Weitere Personen im Abteil schritten nicht ein, obwohl die 17-Jährige dem Unbekannten zu verstehen gab, dass sie den Kontakt nicht haben wolle. Der Täter wird beschrieben als 40-50 Jahre alt, 170-180 cm groß, dunkelhäutig, schwarze kurze lockige Haare, schwarzer Rucksack mit "DAKINE" in weißer Schrift, geflochtene schwarze Schuhe, blaue Jeans, dunkelblaue Softshell-Jacke. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 (Landespolizei) oder 06431/ 584610 (Bundespolizei) entgegen.

4. Schlägerei mit Pfefferspray ausgetragen, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 09.07.2024, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend ist es auf dem Limburger Bahnhofsplatz zu einer Schlägerei gekommen, bei der die Beteiligten auch Pfefferspray einsetzten. Mehrere Zeugen verständigten gegen 21:30 Uhr die Polizei, da sich mehrere Personen an der Wiese beim Bahnhofsplatz schlagen würden. Streifen von Bundes- und Landespolizei eilten zum Tatort und trafen auf mehrere Verletzte. Offenbar war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 29-Jährigen gekommen. Die Männer sollen aufeinander eingeschlagen und Pfefferspray eingesetzt haben. Mehrere Unbeteiligte, die teilweise schlichten wollten, wurden vom Pfefferspray oder Schlägen leicht verletzt. Der 29-Jährige hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits von dannen gemacht, konnte aber ermittelt und befragt werden. Eine direkte medizinische Behandlung der vom Pfefferspray beeinträchtigten Personen war nicht erforderlich oder gewünscht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder entlassen. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

5. Fahrkartenautomaten beschädigt,

Hadamar-Niederzeuzheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 09.07.2024, 18:55 Uhr

(wie) In Niederzeuzheim hat ein Unbekannter am Dienstagabend mutwillig einen Fahrkartenautomaten beschädigt. Der Täter wurde am Bahnhof Niederzeuzheim aus einer Bahn verwiesen, da er ohne Fahrschein gefahren war. Es gelang allerdings erst mithilfe des Fahrdienstleiters den Unbekannten zum Aussteigen zu bewegen. Der Mann ließ dann aber seien Ärger an dem Fahrscheinautomaten am Bahnhof aus. Er trat mehrfach dagegen und beschädigte das Display. Anschließend verschwand der Vandale. Er soll ein längliches Gesicht mit Drei-Tage-Bart und kurzen dunkeln Haaren gehabt haben und sprach Deutsch mit deutlichem osteuropäischem Akzent. Am Automaten entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 (Landespolizei) oder 06431/ 584610 (Bundespolizei) entgegen.

6. Ballenpresse brennt,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Dienstag, 09.07.2024, 15:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist in Offheim eine Ballenpresse auf einem Feld in Flammen aufgegangen. Ein 44-Jähriger war mit Traktor und Ballenpresse auf einem abgeernteten Feld an der Limburger Straße zugange. Hierbei bemerkte er plötzlich eine Flamme an der Presse und versuchte mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vorzugehen. Dies misslang allerdings, sodass er schnell die Ballenpresse abkoppelte und so den Traktor in Sicherheit brachte. Zudem rief er die Feuerwehr zu Hilfe. Diese konnte die Maschine und circa einen halben Hektar Feld löschen. Anschließend wurde um die verbrannte Fläche gegrubbert, um eine erneute Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Der Sachschaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Limburg, Offheim und Lindenholzhausen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell