POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Saulheim (ots) - Am Dienstag, 04.06.2024, 01:30 Uhr, wurde in ein Geschäft in Saulheim, Marie-Curie-Ring, eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Haupteingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Im Kassenbereich wurden die Zigarettenschränke aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung mit Zigaretten im Verkaufswert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen ...

