PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ versuchter Einbruchdiebstahl +++ Diebstahl +++ Körperverletzung

Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Verkehrsunfallflucht +++ Hakenkreuzschmierereien +++ "Benzinbettler" +++

Limburg (ots)

Pressemeldung 14.07.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Wohnungseinbruchdiebstahl (Versuch) Tatort: 65618 Selters, An der Heilquelle Tatzeit: Samstag, 13.07.2023, 15:12 Uhr

(ra) Bei Einbruchsversuch gestört.

Am Samstag, 14.07.2024 Uhr gegen 15:12 Uhr versuchte eine männliche Person die Terrassentür in 65618 Selters, An der Heilquelle an einem Wohnhaus aufzuhebeln. Der Täter wurde bei Tatausführung durch zum Haus gehörende Verantwortliche gestört und ließ von der Tat ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Personenbeschreibung des Täters: Südländischer Phänotyp, 20-30 Jahre alt, 170 cm groß, schulterlange Haare, dunkel gekleidet, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen und Hinweisgeber, die zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 - 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Tatzeit: Samstag,13.07.2024, 10:30 Uhr - 11:30 Uhr

(ra) Unbekannter entwendet Geldbörse.

Am Samstagvormittag, 13.07.2024 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde einer 61-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die sich in der Limburger Innenstadt aufhielt, die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Tat geschah in einem Bekleidungsgeschäft oder in der Fußgängerzone Limburgs.

Aktuell bestehen keine Täterhinweise.

Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden bei der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431- 91400 angenommen.

3. Körperverletzung / Widerstand gegen Polizeibeamte Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Tatzeit: Samstag, 13.07.2024, 20:22 Uhr

(ra) Mit Faustschlägen attackiert.

Ein 26-Jähriger guineischer Staatsbürger, wohnhaft in Limburg, schlug am Samstagabend, 13.07.2024 gegen 20:22 Uhr auf einen namentlich unbekannten Geschädigten mehrfach mit Fäusten ein. Die Tat ereignete sich öffentlichkeitswirksam am Bahnhofsplatz in Limburg.

Der Beschuldigte konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung zeigte dieser sich aggressiv und unkooperativ. Im Zuge der weiteren Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, wodurch drei Beamte verletzt wurden.

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen auf und bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten sowie den Geschädigten, sich bei der Polizeidienststelle Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht Unfallort: 65520 Bad Camberg, Weißerdstraße Unfallzeit: Samstag, 13.07.2024, 21:12 Uhr

(ra) Nach Verkehrsunfall geflüchtet.

Ein Unfallverursacher touchierte am Samstag, 13.07.2024 gegen 21:12 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen grauen Toyota. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431- 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger/terroristischer Organisationen Tatort: 65549 Limburg, Blumenröder Straße Tatzeit: Sonntag, 14.07.2024, 04:36 Uhr

(ra) Altglascontainer und Werbeplakat besprüht.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 14.07.2024 gegen 04:36 Uhr wurden insgesamt drei Altglascontainer in 65549 Limburg in der Blumenröder Straße besprüht. Der Täter hinterließ u.a. zwei Hakenkreuz und andere Farbschmierereien. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

6. "Benzinbettler" Ereignisort: L3921, 35789 Weilmünster-Wolfenhausen Ereigniszeit: Samstag, 13.07.2024, 10:12 Uhr

(me/ra) Ein Verkehrsteilnehmer meldete auf der L3021 einen grauen Mercedes-Kombi älteren Baujahrs. Dort würden zwei Personen andere Verkehrsteilnehmer bitten anzuhalten und eine Notlage vortäuschen. Man würde die Leute um Benzin anbetteln. Die Personen konnten als Osteuropäer beschrieben werden, im Alter von ca. 20-30 Jahren. In kurzem zeitlichem Abstand folgten weitere Meldungen dieser Art u.a. mit Hinweis auf ein am Fahrzeug angebrachtes, ausländisches Kennzeichen.

Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein betrügerisches Vorgehen handelt und die Verkehrsteilnehmer entsprechend sensibilisieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell