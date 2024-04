POL-PDKO: Mehrere Verkehrsunfallfluchten unter Einfluss von Alkohol in Mülheim-Kärlich und Weißenthurm

Lahnstein (ots) - Am heutigen Sonntag, 21.04.2024, kam es in der Zeit zwischen 14:30 - 17:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch weiße Farbe am Pfarrzentrum in Oberlahnstein / Europaplatz im Bereich des vorderen Eingangs. Die Polizei Lahnstein sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-913-0 Pressemeldungen der Polizei ...

