Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung am Pfarrheim Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Am heutigen Sonntag, 21.04.2024, kam es in der Zeit zwischen 14:30 - 17:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch weiße Farbe am Pfarrzentrum in Oberlahnstein / Europaplatz im Bereich des vorderen Eingangs.

Die Polizei Lahnstein sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell