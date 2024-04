Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 19.-21.04.2024

Simmern/Hunsrück (ots)

Simmern/Hunsrück

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern auch aufgrund der Witterungslage insgesamt 16 Verkehrsunfälle. Bis auf zwei Verkehrsunfälle blieb es bei Blechschäden. Bei einem Auffahrunfall am Samstagvormittag wurden zwei Personen leicht verletzt. Am Freitagnachmittag kam ein Verkehrsteilnehmer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren frisch gesetzten Bäumen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei Simmern bittet alle Verkehrsteilnehmer aufgrund der unbeständigen Wetterlage und den damit einhergehenden schnell wechselnden Straßenverhältnissen um besondere Vorsicht im Straßenverkehr.

Hahn/Flughafen

Am Freitagmorgen wurde an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Hahn ein Fluggast angehalten, welcher seine Reise mit einer Präzisionsschleuder mit Unterarmstütze antreten wollte. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt. Den Besitzer erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Fluggast konnte nach der Sachverhaltsaufnahme seinen Flug antreten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell