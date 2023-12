Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Straßenbahnunfall am Bahnhof Beuel

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, Bahnhof Beuel, 28.12.2023 13:48 Uhr

Am frühen Nachmittag geriet eine Frau am Bahnsteig der Bahnhaltestelle am Beueler Bahnhofplatz unter eine einfahrende Straßenbahn der Linie 62. Die Frau wurde mit dem Oberkörper zwischen dem Bahnsteig und der Bahn eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Während der Rettungsdienst und ein Notarzt die Frau noch in der Zwangslage medizinisch erstversorgten, wurde die Bahn mit Hilfe von pneumatischen Hebekissen so weit angehoben, dass die Frau durch Einsatzkräfte der Feuerwehr nach rund 30 Minuten befreit werden konnte. Sie wurde noch auf dem Bahnsteig stabilisiert und anschließend in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Für die Rettungsarbeiten musste der Fahrdraht abgeschaltet und geerdet werden. Somit kam der Straßenbahnverkehr zum erliegen. Zwei Straßenbahnfahrer sowie eine Augenzeugin des Unfalls wurden an der Einsatzstelle betreut.

Im Einsatz waren 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Wachen 1,2 und 3 sowie der Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr.

Während des Einsatzes lief die automatische Brandmeldeanlage eines Beueler Industriebetriebes in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Ein Führungsdienst wurde von der Einsatzstelle am Bahnhof abgezogen und übernahm diesen Einsatz mit weiteren Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 3. Auslösegrund war ein technischer Defekt. Ein Schadenfeuer lag nicht vor.

Zur Sicherstellung des Grundschutzes wurden zudem die Löscheinheiten Holtorf und Holzlar der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, die die Feuerwache 2 für rund eine Stunde besetzten.

