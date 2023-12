Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in einem Studentenwohnheim

Bonn-Poppelsdorf, Sternenburgstraße, 21.12.2023 17:17 Uhr

Am frühen Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in ein Studentenwohnheim nach Poppelsdorf gerufen. Im 1. Obergeschoss war die Küchenzeile einer Gemeinschaftsküche in Brand geraten. Die Studierenden wurden durch installierte Heimrauchmelder auf den sich ausbreitenden Brandrauch aufmerksam und verließen das Gebäude eigenständig. Trotz der Belegung des Wohnheims durch internationale Studierende verlief die Räumung des Gebäudes vorbildlich.

Zwei Bewohner atmeten bei Löschversuchen Brandrauch ein und wurden vom Rettungsdienst und einer Notärztin in Augenschein genommen, konnten aber vor Ort verbleiben.

Das Feuer konnte durch einen Atemschutztrupp zügig gelöscht werden.

Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 2 sowie von der Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr.

