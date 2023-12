Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Asphaltfräse bricht in Versorgungsschacht ein.

Bonn (ots)

Autobahn 565 Fahrtrichtung Köln, Endenicher Ei, 16.12.2023 01:06 Uhr

Auf der Autobahn 565 werden derzeit zwischen den Anschlussstellen Poppelsdorf und Endenich Bauarbeiten durchgeführt. In der Nacht wurde die Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Köln großflächig abgetragen. Auf Höhe des Endenicher Ei brach unter einer Asphaltfräse die Decke eines unterirdischen Versorgungsschachtes ein, in dem Wasserleitungen unter der Autobahn verlaufen. Die Asphaltfräse drohte mit den hinteren Kettenantrieben in diesen Schacht zu stürzen bzw. umzukippen.

In einem ersten Schritt wurde das Fahrzeug mit Hilfe von Hydraulikzylindern stabilisiert und so gegen ein weiteres Abrutschen gesichert. Gemeinsam mit der ausführenden Baufirma und Fachkräften der Stadtwerke Bonn wurden dann mehrere Varianten zur Bergung des Fahrzeugs diskutiert.

Zur Bergung wurde der Bonner Feuerwehrkran auf der Autobahn in Stellung gebracht und das Fahrzeug angehoben. Dazu musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Poppelsdorf für rund eine Stunde gesperrt werden. Gleichzeitig wurde das Fahrzeug von unten mit Hydraulikzylindern angehoben, sodass ein Bagger eine Stahlplatte auf den Schacht und unter die Kettenantriebe schieben konnte. Auf diese Stahlplatte wurde das Fahrzeug anschließend wieder abgelassen und konnte dann eigenständig zurück auf die Straße fahren.

Die Bauarbeiten konnten im Anschluss wieder aufgenommen und die Autobahn für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte drei Stunden. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Lösch- und Rüsteinheit, sowie vom Rettungs- und Führungsdienst der Feuerwache 1.

