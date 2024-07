PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Toter bei Brand in Seniorenzentrum +++ Fahrrad und Rucksack geraubt +++ Angegriffen und bestohlen +++ Radfahrer zu Fall gebracht und geflohen +++ Unfall auf A 3 verursacht und geflohen +++

Limburg (ots)

1. Toter bei Brand in Seniorenzentrum,

Limburg, Gartenstraße, Montag, 15.07.2024, 06:45 Uhr

(wie) Bei einem Zimmerbrand in einem Limburger Seniorenzentrum ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mann verstorben, drei Menschen wurden verletzt. Gegen 03:45 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, da es in dem Gebäude in der Gartenstraße brannte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zu dem Wohnheim und holten die Bewohner aus dem bereits verrauchten Gebäude. Das vom Feuer betroffene Zimmer konnte zunächst nicht eingesehen oder betreten werden. Die Feuerwehr gelangte unter Vollschutz schließlich in das Zimmer und konnte den Brand löschen. Hierbei fanden die Einsatzkräfte die Leiche des 61-jährigen Bewohners. Bei den Evakuierungsmaßnahmen wurden ein Pfleger und zwei Polizeibeamte verletzt. Sie mussten für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner wurden ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht, als leicht verletzt eingestuft, bedurften darüber hinaus aber zunächst keiner weiteren medizinischen Behandlung. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet und kontrolliert. Anschließend gaben die Einsatzkräfte das Seniorenzentrum wieder als bewohnbar frei. Nach bisherigen Ermittlungen ist das Rauchen im Zimmer als Brandursache einzustufen. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

2. Fahrrad und Rucksack geraubt,

Runkel-Dehrn, Römerstaße, Sonntag, 14.07.2024, 02:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Dehrn ein Rucksack und ein Fahrrad geraubt worden. Ein 16-Jähriger war mit einem Freund auf der Dehrner Kirmes. Als er das Festzelt gegen 02:40 Uhr verließ, kam es zu einer Auseinandersetzung mit anderen Jugendlichen, bei der auch die Fäuste flogen. Der 16-Jährige bekam einen Schlag gegen den Kopf ab und ging daraufhin zu Boden. Der Sicherheitsdienst der Veranstaltung trennte die Kontrahenten. Schließlich gingen beiden Gruppen in unterschiedliche Richtung davon. In der Lahnstraße hatten der 16-Jährige und sein Begleiter ihre E-Bikes abgestellt. Als sie dort ankamen, ging es dem 16-Jährigen schlecht, weshalb er seinen Freund bat, mit den Rädern alleine zu fahren. Nachdem der Freund davongefahren war, wurde der 16-Jährige bewusstlos. Bis der Rettungsdienst eintraf, hatten Unbekannte den Rucksack des Jungen gestohlen und seine Bauchtasche durchsucht. Später stellte sich dann noch heraus, dass der Freund mit den Fahrrädern auf dem Weg nach Hause ebenfalls niedergeschlagen worden war und das Fahrrad des 16-Jährigen geraubt wurde. Der Schläger soll circa 190 cm groß, breitschultrig mit hellbraunen Haaren und einer Brille gewesen sein. Bekleidet war er mit einem blauweißen Hemd und einer grauen Jeans. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Dieb flieht,

Weilburg-Gaudernbach, Gartenfeldstraße, Montag, 15.07.2024, 01:45 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht ein Auto aufzubrechen. Als er von der Polizei überrascht wurde, gelang ihm die Flucht. Eine Zeugin verständigte gegen 01:45 Uhr die Polizei, da sie beobachten konnte, wie sich auf einem Gewerbegrundstück in der Gartenfeldstraße ein Vermummter an einem BMW zu schaffen machte. Streifen eilten zum Tatort und betraten das Grundstück mit mehreren Firmengebäuden. Da die Beamten den Weg vom Eingangstor zu dem BMW nicht verdeckt zurücklegen konnten, bemerkte der Dieb die herannahende Polizei und floh zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung über mehrere Zäune verschwand der Unbekannte schließlich in Gärten an der Straße "Am Wingertsberg". Trotz Fahndung mit mehreren Streifen und einem Hund gelang dem Täter die Flucht. Den BMW hatte er nicht öffnen können, jedoch bis zum Eintreffen der Polizei bereits circa 5.000 EUR Schaden durch die Hebelversuche angerichtet. Der Dieb wurde beschrieben als schlank, 170 bis 180 cm groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sweatjacke mit grauen Applikationen an den Armen, einer schwarzen langen Hose und dunklen Schuhen. Er hatte eine Cliptaschenlampe dabei und trug eine schwarze Sturmhaube. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Angegriffen und bestohlen,

Limburg, Galmerstraße, Samstag, 13.07.2024, 14:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag ist in Limburg ein Jugendlicher von drei Angreifern bestohlen und geschlagen worden. Ein 16-Jähriger befand sich gegen 14:00 Uhr in der Gartenstraße, als er von drei Unbekannten angesprochen und ausgefragt wurde. Sie zogen dem Jugendlichen Kopfhörer aus der Tasche, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Nun habe einer der Angreifer ein Messer gezogen und mit der stumpfen Seite mehrfach zugeschlagen. Der 16-Jährige floh bis in die Galmerstraße, wo er von den Angreifern eingeholt und gegen ein geparktes Auto geschubst wurde. Zudem schlugen die Unbekannten mit einer Glasflasche nach dem 16-Jährigen. Als das Martinshorn der Polizei zu hören war, flohen die Täter zu Fuß. An dem geparkten Smart entstand Sachschaden, die Kopfhörer nahmen die Täter mit. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Motorroller gestohlen, beschädigt und stehen gelassen, Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Freitag, 12.07.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Limburg einen Motorroller gestohlen, beschädigt und später in einem Park stehen lassen. Die Diebe näherten sich im Schutze der Dunkelheit dem vor einem Haus in der Heinrich-von-Kleist-Straße abgestellten blauen Motorroller der Marke Honda. Sie überwanden das Lenkradschloss und verschwanden mit dem Zweirad. Am Samstagmorgen wurde der Roller dann beschädigt in einem nahegelegenen Park gefunden. Das Kennzeichen hatten die Täter mitgehen lassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

6. Radfahrer zu Fall gebracht und geflohen, Weilburg, Nassaustraße, Samstag, 13.07.2024, 16:40 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Weilburg einen Radfahrer zu Fall gebracht und ist dann einfach davon gefahren. Eine 32-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Nassaustraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Ein nachfolgender Autofahrer in einem grauen SUV überholte das Rad, fuhr jedoch so nah daran vorbei, dass die 32-Jährige stürzte und verletzt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannter weiter ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine kurz darauf vorbeikommende Autofahrerin hielt an und leistete erste Hilfe. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

7. Bei Abbiegeunfall verletzt,

Runkel-Steeden, Steedener Straße, Sonntag, 14.07.2024, 14:05 Uhr

(wie) Bei einem Abbiegeunfall ist in Steeden am Sonntag eine Person verletzt worden. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem VW Transporter die Heerstraße und wollte nach links in die Steedener Straße in Richtung Runkel abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigt auf der Steedener Straße herannahenden Toyota eines 59-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 59-Jährige eine Verletzung erlitt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 EUR.

Autobahnpolizei

1. Mit Motorrad gestürzt und verletzt,

Brechen, Bundesautobahn 3, Samstag, 13.07.2024, 16:20 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag ist auf der A 3 bei Brechen eine Motorradfahrerin gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 26-Jährige befuhr mit einer Husqvarna Supermoto die A 3 auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Köln. Hierbei fing das Motorrad plötzlich an zu Schlingern die Fahrerin verlor die Kontrolle über das Gefährt. Sie stürzte auf den Seitenstreifen und prallte gegen die Außenschutzplanke. Hierbei verletzte sie sich, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Leider trug die junge Frau außer dem Helm keinerlei Schutzkleidung, was die Verletzungen hätte minimieren können. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 2.500 EUR.

2. Unfall verursacht und geflohen,

Limburg, Bundesautobahn 3, Samstag, 13.07.2024, 06:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der A 3 bei Limburg verursacht und ist anschließend einfach weiter gefahren. Eine 33-Jährige befuhr mit einem Hyundai die A 3 auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Köln. Kurz nach Limburg wechselte plötzlich ein unbekannter Pkw von der Mitte nach links, ohne auf den dort fahrenden Hyundai zu achten. Grund dafür war offenbar ein Fahrstreifenwechsel eines Lkw von rechts auf die Mitte. Der Lkw hatte dies allerdings per Blinker angekündigt, der unbekannte Pkw nicht. Die 33-Jährige versuchte dem plötzlichen Hindernis auszuweichen, kollidierte mit dem Lkw und anschließend der rechten Außenschutzplanke. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt, weshalb sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich um einen bordeauxroten SUV mit deutschem BB-Kennzeichen gehandelt haben. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 20.000 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen SUV erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 0611/ 345-4140.

