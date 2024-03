POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließendem PKW-Brand

Wallscheid (ots) - In den Nächten zum 03.03.2024 und 11.03.2024 wurde in der Verlängerung der Feldstraße in Wallscheid jeweils eine landwirtschaftliche Fläche durch "driften" beschädigt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich ...

mehr