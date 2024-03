POL-EU: Giftköder in Euskirchen

Mechernich (ots) - Am Samstag (2. März) führte ein 73-Jähriger in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Hinter den Gärten in Mechernich-Gehn gegen 14.30 Uhr Schweißarbeiten durch. Der Mann begab sich daraufhin für einen kurzen Moment aus der Garage und kehrte nach zwei Minuten wieder zurück. In dieser Zeit gerieten umherliegende Gegenstände in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Personen- sowie Gebäudeschaden. ...

