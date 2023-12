Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Stadion

Zwei Männer sollen im November bei einem Sportverein in Ulm eingebrochen sein.

Im November brachen Unbekannte in ein Stadion in Ulm ein und machten Beute (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5655751).

Durch umfangreiche Ermittlungen und Zeugenhinweise gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 27 Jahren zu ermitteln. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei den Keller eines Angehörigen des 27-Jährigen. Denn laut konkreter Hinweise soll das Diebesgut, darunter auch Fanartikel, von den Verdächtigen dort versteckt worden sein. Die Polizei fand dort das unbeschädigte Diebesgut und stellte die Gegenstände sicher. Die beiden mutmaßlichen Täter räumten gegenüber den Ermittlern die Tat ein und machten umfangreiche Angaben. So konnte auch der entwendete Laptop wieder aufgefunden werden, den einer der Täter in einem Wald entsorgt hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

