PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorroller entwendet +++ Türen beschmiert +++ Zwei Autos mutwillig beschädigt +++ Sattelzug nach gefährlichem Überholmanöver gesucht +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Motorroller entwendet,

Runkel, Burgstraße, Montag, 15.07.2024, 21:30 Uhr bis Dienstag, 16.07.2024, 16:30 Uhr

(wie) Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ist in Runkel ein Motorroller entwendet worden. Eine 58-Jährige hatte ihren schwarzen Motorroller am späten Montagabend auf einem Platz an der Burgstraße abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Als sie am Montagnachmittag zu dem Abstellort zurückkehrte, stand das Zweirad nicht mehr dort. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Türen beschmiert,

Limburg, Brückengasse, Dienstag, 16.07.2024, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter die Türen zu einer Kneipe und einem Wohnhaus mit Verunglimpfungen beschmiert. Der Täter begab sich im Schutze der Dunkelheit zu dem Gebäude in der Brückengasse und beschmierte dort mit einem Permanentmarker die Tür einer Kneipe und den Zugang zum Wohntrakt mit volksverhetzenden und verunglimpfenden Sprüchen. Diese konnte wieder entfernt werden, es entstand durch Rückstände aber Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Ein Nachbar hatte in der Nacht gegen 02:00 Uhr einen dunkelhäutigen Mann an den Türen beobachtet, der zuvor bereits in der Nachbarschaft randaliert hatte. Der Unbekannte war mit freiem Oberkörper und einem um den Kopf gebundenen Tuch unterwegs gewesen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Zwei Autos mutwillig beschädigt,

Selters, Preußenstraße, Montag, 15.07.2024, 00:00 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 13:00 Uhr

(wie) In Niederselters sind am Montag zwei parkende Autos mutwillig beschädigt worden. Unbekannte Täter näherten sich in einem unbeobachteten Moment den in der Preußenstraße geparkten Fahrzeugen. Einen grauen Chrysler zerkratzten sie dann rundherum, bei einen daneben stehenden grauen Peugeot beschädigten sie einen Außenspiegel mit roher Gewalt. Anschließend verschwanden die Vandalen unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von über 3.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Sattelzug nach gefährlichem Überholmanöver gesucht, Brechen, Bundesstraße 8, Dienstag, 16.07.2024, 11:30 Uhr

(wie) Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstag auf der B 8 bei Brechen einen Sattelzug. Eine 72-Jährige befuhr mit ihrem Pkw gegen 11:30 Uhr die B 8 von Oberbrechen kommend in Richtung Niederselters. Hierbei kam ihr plötzlich ein Sattelzug auf ihrer Fahrspur entgegen, der im Kurvenbereich eine landwirtschaftliche Maschine überholte. Die Frau musste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr einfach weiter und ließ die schockierte 72-Jährige in ihrem Fahrzeug zurück. Die Frau musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus werden. Nun sucht die Polizei den Sattelzug mit cremeweißen Führerhaus und cremeweißen Auflieger mit schwarzer Aufschrift. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten. Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell