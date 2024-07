Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritter Einbruch in Geschäft für Tierbedarf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht auf Sonntag und auf Montag, 01.07.2024, brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Detmolder Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen zum zweiten und dritten Einbruch innerhalb kurzer Zeit.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach ein unbekannter Mann gegen 01:10 Uhr in das Geschäft, in Höhe der Flensburger Straße, ein. Er entwendete diverse Getränkeflaschen und verließ das Gebäude anschließend. Der Täter trug eine Jacke in Camouflage-Optik.

Eine Nacht zuvor, gegen 03:40 Uhr am 30.06.2024, brachen nach dem aktuellen Ermittlungsstand zwei Personen in das Geschäft für Tierbedarf und Tiernahrung ein. Sie entwendeten Getränkeflaschen und Schermaschinen. Ein Täter soll in die Grünanlagen gegenüber des Geschäfts gelaufen sein. Sein Komplize soll als Fahrgast mit einem Taxi in die Innenstadt gefahren sein.

Ein Täter hat eine dunkle Kurzhaarfrisur und trug eine Maske. Sein Komplize trug die Kapuze einer Sweatshirt-Jacke auf dem Kopf. Darunter trug er eine hellere Kappe und eine dunkle Mütze.

Meldung vom 26.06.2024, 12:01 Uhr, "Einbrecher stehlen Spendenbox": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5810084

