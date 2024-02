POL-PDMT: Seck - Tätlicher Angriff durch einen jugendlichen Randalierer

Meudt (ots) - Am 11.02.2024 fand in der Gangolfushalle in Meudt eine Afterzugparty statt. Eine Besuchergruppe auf dem Heimweg meldete einer vorbeifahrenden Funkstreifenwagenbesatzung um ca. 21:50 Uhr eine betrunkene Person, welche exhibitionistischen Handlungen durchführte und weitere Fußgänger belästigte habe. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die ...

mehr