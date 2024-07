PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Enkeltrick Beute gemacht +++ Autolack zerkratzt +++ Akku verpufft +++ Zwei Verletzte bei Unfall in Elz +++ Trunkenheitsfahrt endet auf A 3 mit Unfall +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Enkeltrick Beute gemacht,

Weilburg, Montag, 15.07.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.07.2024, 12:45 Uhr

(wie) Anfang der Woche haben Unbekannte einen Weilburger Senior mit einem Enkeltrick um sein Geld gebracht. Die Betrüger meldeten sich per SMS bei dem 82-Jährigen und gaben sich als dessen Tochter aus. Es folgte das übliche Spiel, die Unbekannten erschlichen sich geschickt das Vertrauen und baten dann im Zuge der Konversation um Hilfe in Form einer Überweisung. Im Irrglauben seiner Tochter zu helfen, überwies der Weilburger den Betrag auf das angegebene Konto. Als die echte Tochter erreicht werden konnte und der Betrug so auffiel, war das Geld bereits verschwunden. Die Varianten des Schockanrufes oder auch der Enkeltricks sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

2. Autolack zerkratzt,

Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 23.07.2024, 07:45 Uhr 08:15 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen ist in Weilburg ein Auto mutwillig beschädigt worden. Eine 22-Jährige hatte gegen 07:45 Uhr einen schwarzen C-Klasse Mercedes auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße abgestellt. Als sie gegen 08:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Lack auf der Motorhabe zerkratzt worden war. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Akku verpufft,

Löhnberg, Industriestraße, Dienstag, 23.07.2024, 19:00 Uhr

(wie) In Löhnberg ist am Dienstagabend der Akku eines Gabelstaplers verpufft. In einer Lagerhalle einer Sprudelfabrik in der Industriestraße überhitzte der Akku beim Ladevorgang derart, dass es zu einer Verpuffung mit erheblicher Rauchentwicklung kam. Zu einem offenen Feuer kam es aber offenbar nicht. Angestellte verständigten die Feuerwehr und brachten später den Akku mit einem anderen Gabelstapler ins Freie. Dort kühlte die Feuerwehr die Speicherzelle herunter, bis keine weitere Gefahr mehr davon ausging. Ein technischer Defekt wird als Ursache der Verpuffung gesehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 EUR.

4. Zwei Verletzte bei Unfall in Elz,

Elz, Sandweg, Dienstag, 23.07.2024, 09:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Elz sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Renault Kleintransporter die Straße "Im Entenpfuhl". An der Kreuzung zum Sandweg missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mazda einer 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei die beiden Beteiligten verletzt wurden. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten beschädigt abgeschleppt werden.

Autobahnpolizei

1. Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall,

Brechen, Autobahn 3, Dienstag, 23.07.2024, 22:45 Uhr

(ms) Am späten Dienstagabend verursachte eine Angetrunkene auf der Autobahn 3 zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg einen Verkehrsunfall. Gegen 22:45 Uhr befuhr die 38-jährige Frau mit ihrer Mercedes A-Klasse die Autobahn 3 in Richtung Würzburg. Am "Werschauer Loch" bei Brechen kam die Frau von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem PKW die Mittelschutzplanke. Hierdurch verlor ein hinterer Reifen an Luft, woraufhin die 38-jährige auf dem Seitenstreifen stehen blieb und einen Abschleppdienst anrief. Als dieser etwa eine Stunde später an der Unfallstelle eintraf, war die Frau nicht mehr vor Ort und verständigte umgehend die Polizei. Auf Initiative des Abschleppdienstes kam die Frau dann doch wieder zu ihrem Fahrzeug zurück und wurde von Polizeibeamten empfangen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau beschlagnahmt wurde.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell