POL-LM: +++ E-Bikes bei Einbrüchen entwendet +++ Kasse aus Hauswand gehebelt +++ Hund auf Feldweg angefahren - Streit eskaliert +++ Pkw kommt nach Zusammenstoß mit einem Reh von der Fahrbahn ab +++

Limburg (ots)

1. E-Bikes bei Einbrüchen entwendet,

Weilburg, Dreimorgenstück und Am Birnbaum, Dienstag, 23.07.2024, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 16:30 Uhr

(wie) Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag sind bei zwei Einbrüchen in Weilburg E-Bikes entwendet worden. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Straße "Am Birnbaum" in Hirschhausen. Aus dieser entnahmen sie zwei E-Bikes der Marken Ghost sowie Riese&Müller im Wert von circa 10.000 EUR und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. In Drommershausen schlugen die Diebe in der Straße "Dreimorgenstück" zu. Hier hebelten sie die Zugangstür zu einem Abstellraum eines Einfamilienhauses auf und gelangten in das Innere. Objekt der Begierde war auch diesmal ein E-Bike, diesmal der Marke Conway im Wert von fast 5.000 EUR. Auch bei diesem Einbruch entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Kasse aus Hauswand gehebelt,

Runkel, Hof Weisenborn, Montag, 22.07.2024, 22:28 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 02:08 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte auf einem Hof in Runkel eine Kasse aus einer Wand gehebelt. Die Kasse für den Eierverkauf war in der Hauswand des Hofs Weisenborn festgedübelt. Die Diebe betraten das Grundstück und hebelten die Kasse im Schutze der Dunkelheit von der Wand. Mit ihrer Beute im Wert von knapp 20 EUR verschwanden die Unbekannten anschließend. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Hund auf Feldweg angefahren - Streit eskaliert, Bad Camberg, Kreuzkapelle, Mittwoch, 24.07.2024, 23:20 Uhr

(wie) Bei Bad Camberg ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Hund angefahren wurde und ein anschließender Streit eskaliert ist. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Mercedes einen Feldweg nahe der Kreuzkapelle vom Waldschloss in Richtung Friedhof mit erhöhter Geschwindigkeit. Als er sich Personen an einer Sitzgruppe näherte, ließen diese als Warnung eine Taschenlampe aufleuchten. Trotzdem fuhr der Autofahrer schnell vorbei und fuhr den Hund der Gruppe an. Zudem kam es zu einer Berührung des Pkw mit einem 26-Jährigen. Der Hundehalter schlug schockiert gegen den Pkw, ebenso die angefahrene Person. Hierbei ging die Heckscheibe des Mercedes zu Bruch und der 26-Jährige verletzte sich erheblich an der Hand. Der 21-Jährige flüchtete aus Angst nach Bad Camberg und rief von dort aus die Polizei. Beim Eintreffen der Streife war der Hundehalter bereits zum Tierarzt unterwegs. Der 26-Jährige musste wegen seiner Handverletzung und weiterer Verletzungen aufgrund des Verkehrsunfalls behandelt werden. Die Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und beruhigten die Gemüter der Beteiligten. Die Ermittlungen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung werden fortgeführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Pkw kommt nach Zusammenstoß mit einem Reh von der Fahrbahn ab, K 833 zwischen Aulenhausen und Weinbach, Donnerstag, 25.07.2024, 00:25 Uhr

(vb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endete der Zusammenstoß mit einem Reh für einen 18-jährigen Fahrzeugführer und seinen 18-jährigen Beifahrer in einem Bachlauf. Die beiden befuhren mit ihrem silbernen Smart die K 833 aus Richtung Aulenhausen kommend in Fahrtrichtung Weinbach. In einer scharfen Rechtskurve kollidierte das Fahrzeug mit einem querenden Reh. Infolgedessen kam der junge Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mit seinem Pkw eine Böschung hinunter und kam schließlich in einem Bachlauf zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. An dem Kleinwagen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 EUR.

Autobahnpolizei

1. Verkehrsunfall mit vier Beteiligten,

Hünfelden, Autobahn 3, Mittwoch, 24.07.2024, 12:11 Uhr

(ms) Am Mittwochmittag wurden bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Hünfelden zwei Personen verletzt. Um circa 12 Uhr mittags fuhren vier PKW hintereinander auf dem linken der drei Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Frankfurt. Verkehrsbedingt mussten ein 28-Jähriger in einem Seat und eine 25-Jährige Audi Fahrerin bremsen, beide kamen daraufhin zum Stillstand. Eine dahinterfahrende 29-jährige Fahrerin eines VW Polo erkannte dies zu spät und fuhr ihrem Vordermann auf. Dadurch schoben sich die beiden vor ihr fahrenden Fahrzeuge zusammen. Die vierte Unfallbeteiligte, eine 40-jährige Hyundai Fahrerin sah den Unfall auch verspätet und prallte gegen das Heck des VW Polo. Hierdurch verletzen sich sowohl die 29-Jährige Frau, als auch die Fahrerin des Hyundai leicht. Zur weiteren Beobachtung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden bei dem Unfall alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt, bis auf den Seat mussten diese abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

