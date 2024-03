Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer in Altenkirchen

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Abend des 08.03.2024 hielten sich gegen 22:00 Uhr zwei junge Männer in der Hofstraße in Altenkirchen auf, welche offensichtlich nicht unerheblich alkoholisiert waren. Ein Passant konnten aus einer Entfernung von ca. 50 Metern sehen, wie einer der beiden Männer die Eingangstür zu einem Lagerhaus eintrat. Die Männer entfernten sich anschließend in Richtung der Marktstraße. Die Polizei in Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hat jemand zwei junge Männer im Bereich der Wilhelmstraße oder der Hofstraße gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Tatverdächtigen machen.

