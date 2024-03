POL-PDNR: Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Unkel (ots) - Am 03.03.2024 tankte der Beschuldigte an einer Tankstelle in Unkel Kraftstoff im Wert von 50EUR. Beim Bezahlvorgang gab er jedoch an, dass er seine Geldbörse vergessen habe. Er hinterließ seinen Namen und wollte den fälligen Betrag später bezahlen, was jedoch nicht tat. Über die Videoaufzeichnungen konnte der Täter schnell identifiziert werden. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

