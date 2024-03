POL-PDNR: Unterschlagung von Warensendung

Herdorf (ots) - Am 09.03.24 kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kesselstruth in 57562 Herdorf. Dort fuhr ein Zusteller eines Paketdienstes gegen einen geparkten Audi A6 und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden an dem beschädigten Audi dürfte mind. im oberen vierstelligen Bereich liegen. Von Zeugen ...

