PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung durch Personengruppe+++Unfallfluchten+++

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung

65549 Limburg, Graupfortstraße, Samstag, 27.07.2024, 01:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein männlicher 26-Jähriger von mehreren unbekannten Jugendlichen verprügelt. Die Täter schlugen ihm zunächst mit der Faust ins Gesicht und traten dann weiter auf den zu Boden Gegangen ein. Er musste wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht in Limburg

65552 Limburg, Vinzenz-Pallotti-Str. 1, Freitag, 26.07.2024, 12:39 Uhr

Ein Fahrer beschädigte auf dem Parkplatz des Kentucky-Fried-Chicken einen Poller und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei das Kennzeichen sowie eine Beschreibung des Flüchtigen mit. An der Halteranschrift wurde zwar niemand angetroffen, doch der 23-Jährige stellte sich nach ca. zwei Stunden selbst. Er muss sich dennoch wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

3.Verkehrsunfallflucht in Weilmünster

35789 Weilmünster, Weilstraße 96, dortiger Parkplatz des Aldi-Markts, Donnerstag, 25.07.2024, zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr

Bereits am Donnerstag, 25.07.2024 um 14:10 Uhr parkte eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Weilmünster ihr Fahrzeug, einen blauen VW-Golf, auf dem Aldi-Parkplatz in der Weilstraße 96 in 35789 Weilmünster. Bis circa 15:00 Uhr kaufte sie in dem Markt ein. Als sie zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie einen Kratzer am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem blauen VW-Golf der 47-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 1000,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell