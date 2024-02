POL-HI: Überfall auf Kiosk in der Hildesheimer Oststadt

Hildesheim (ots) - (bru)Im Tatzeitraum von Sonntag, 04.02.2024 ca. 15.00 Uhr bis Montag, 05.02.2024 ca. 07.45 Uhr, begibt sich ein derzeit unbekannter Täter in Elze in der Oeseder Straße an die Hauseingangstür eines Wohnhauses und wirkt hier mit einem unbekannten Werkzeug auf den Schließzylinder ein. Ein Eindringen in das Gebäude scheitert jedoch, da der ...

