Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Zwei Personalwechsel beim Borkener Bezirksdienst

Bild-Infos

Download

Borken (ots)

Dirk Schlusemann kennt die Stadt Borken wie seine Westentasche. Rund 20 Jahre lang war er im Wach- und Wechseldienst der Polizei auf den Borkener Straßen im Einsatz. Nun ist der Polizeihauptkommissar das neue Gesicht des Bezirksdienstes für die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt. "Ich bin Ansprechpartner vor Ort und freue mich auf den persönlicheren Kontakt", sagt Dirk Schlusemann. Er übernimmt den Staffelstab von Manfred Bachorski, der Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit seiner Familie lebt er in Gemen, widmet sich in seiner Freizeit gerne dem Hundesport und dem Reisen. Für den Polizeinachwuchs hat er schon gesorgt: Zwei seiner drei Söhne treten in die Fußstapfen des Vaters und absolvieren zurzeit das duale Polizeistudium. Alle Fäden des Borkener Bezirksdienstes laufen seit Juli bei Holger Szeglat zusammen. Der Polizeihauptkommissar hat nun die Leitung für die Städte und Gemeinden Borken, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn und Velen inne. Holger Szeglat ist mit kurzer Unterbrechung seit 2005 in der Borkener Kreispolizeibehörde im Dienst. Zuletzt als Dienstgruppenleiter auf der Wache, freut er sich nun auf die neue Herausforderung "mit vielen motivierten Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienstes". Privat verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie und dem Hund, aber auch auf Reisen mit dem Wohnmobil. Auch er konnte eines seiner zwei Kinder mit der Liebe zum Polizeiberuf anstecken: Sein Sohn ist ebenfalls Polizeibeamter in der Borkener Behörde. Der Borkener Bezirksdienst ist auf der Wache an der Burloer Straße 91 oder telefonisch unter 02861 900-4753 zu erreichen. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell