Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pkw entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 03.08.2024, 16.00 Uhr, und 05.08.2024, 10.00 Uhr;

Einen grau lackierten Renault Trafic haben Unbekannte am Wochenende in Raesfeld gestohlen. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Tat auf einem Privatgrundstück an der Borkener Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell