Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebe stehlen Geld und Auto

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Feldstraße;

Tatzeit: zwischen 04.08.2024, 20.00 Uhr, und 05.08.2024, 06.00 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Wohnhaus in Gescher eingebrochen. Um hineinzukommen hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt. Aus dem Gebäude an der Feldstraße entwendeten die Täter Bargeld, ein Laptop und einen Autoschlüssel. Damit gelangten sie an den am Haus stehenden schwarzen KIA Sportage und stahlen auch diesen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

