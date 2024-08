Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl von Pedelecs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Zum Lukas-Krankenhaus, Kaiserstiege;

Tatzeit: zwischen 03.08.2024, 23.00 Uhr, und 04.08.2024, 03.30 Uhr / 04.08.2024, 13.10 Uhr / 04.08.2024, zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr;

Das laute Geräusch einer Flex hatte am Sonntag einen Zeugen auf einen Fahrraddieb aufmerksam gemacht. Der Unbekannte durchtrennte gegen 13.10 Uhr das Gliederschloss eines hochwertigen Pedelecs. Das Geschehen spielte sich an einem Seniorenheim an der Straße zum Lukas-Krankenhaus ab. Der Mann entfernte sich auf dem Zweirad von der Örtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben: circa 1,90 - 2,00 Meter groß, schlank, mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und einem blauen Basecap bekleidet. In der Nacht zum Sonntag sowie am Sonntagabend wurden an der Kaiserstiege weitere zwei E-Bikes entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell