POL-BOR: Gescher - Vandalismus an Pkw

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Westerkamp;

Tatzeit: zwischen 03.08.2024, 20.30 Uhr, und 04.08.2024, 08.00 Uhr;

Abgetreten haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gescher den linken Außenspiegel eines geparkten Wagens. Dazu kam es am Westerkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02861) 9000. (to)

