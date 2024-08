Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher durchsuchen Räume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Asternweg;

Tatzeit: zwischen 21.07.2024, 15.00 Uhr, und 04.08.2024, 18.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in Bocholt. Um in das Gebäude am Asternweg zu gelangen, hatten sich die Täter nach ersten Erkenntnissen an einem Kellerfenster zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zu der Tat muss es in den vergangenen zwei Wochen gekommen sein. Wer Hinweise machen kann, richtet diese an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

