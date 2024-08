Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Auto gefahren und weitergeradelt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schleusenwall;

Unfallzeit: 04.08.2024, 05.10 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Sonntag in Bocholt ein abgestelltes Auto gestreift und dabei beschädigt. Dazu kam es gegen 05.10 Uhr auf einem Parkplatz am Schleusenwall. Der Unbekannte hatte sich aus Richtung Schanze genähert; zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 23 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank und dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

