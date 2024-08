Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf E-Scooter

Lambrecht (ots)

Am Donnerstag den 01.08.2024 gegen 19:00 Uhr, wurde in Lambrecht in der Klostergartenstraße ein Mann auf einem E-Scooter kontrolliert, da kein Versicherungskennzeichen vorhanden war. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und harte Drogen. Bei einer Überprüfung des Rollers wurde festgestellt, dass der Roller die zulassungsbedingt erlaubte Geschwindigkeit von 20km/h um mehr als das doppelte überschritt. Eine hierfür benötigte Fahrerlaubnis konnte der 57-jährige Fahrer nicht nachweisen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, der Roller wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell