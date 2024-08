Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dieseldieb auf frischer Tat ertappt

Haßloch (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 00:05 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass er soeben in der Böhler Straße einen Mann auf frischer Tat ertappt habe, als dieser Kraftstoff aus einem geparkten Fahrzeug entwendete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in Tatortnähe ein 65-jähriger mit seinem Transporter festgestellt werden. Im Fahrzeug konnten mehrere gefüllte Kanister mit Diesel festgestellt werden. Auch am Tatort befanden sich noch gefüllte und leere Kanister und eine Kraftstoffpumpe. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß entlassen. Es entstand ein Schaden von ca. 50 Euro.

