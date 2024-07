Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht, Fußgängerin leicht verletzt

Lengerich (ots)

Auf dem Supermarktparkplatz an der Wielandstraße hat ein Autofahrer am Freitag (19.07.24) beim Ausparken eine Fußgängerin touchiert. Die Frau wurde leicht verletzt, der Verursacher fuhr weiter. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Die Fußgängerin ging mit einem Rollator über den Parkplatz in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Autofahrer fuhr mit einem silberfarbenen Pkw aus einer Parklücke und streifte dabei die Fußgängerin. Diese stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/93374515 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell