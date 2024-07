POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei erinnert: Unfallflucht ist eine Straftat

Altenberge (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag (23.07.) am Rathaus in Altenberge an der Kirchstraße 25 eine Tür beschädigt. Zeugen hörten gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall und stellten fest, dass eine Eingangstür gewaltsam beschädigt wurde. Mehrere der Zeugen sahen in dem Bereich im Vorfeld mehrere Jugendliche, die sich auffällig verhielten. Die ...

mehr