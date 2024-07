Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand von gelben Säcken

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (24.07.) haben Anwohner der Beethovenstraße, Ecke Lortzingstraße, gegen 02.00 Uhr einen Brand von Müll an einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannten hinter einer Garage des Hauses gelbe Säcke. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wem in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell