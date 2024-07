Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zwei Einbrüche

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Montag (22.07.) auf Dienstag (23.07.) ist es in Ibbenbüren zu zwei Einbrüchen gekommen. An der Gravenhorster Straße sind Unbekannte gegen 03.15 Uhr in eine Pizzeria eingestiegen. Sie öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster und lösten dabei einen Alarm aus. Die Täter erbeuteten einen einstelligen Bargeldbetrag. Zwischen Montag, 10.30 Uhr und Dienstag, 09.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Café an der Gravenhorster Straße eingestiegen. Auch hier gelangten die Täter in das Gebäude, in dem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und brachen eine weitere Tür auf. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

