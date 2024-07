Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Scheibe am Rathaus eingeschlagen, Jugendliche gesucht

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (23.07.) am Rathaus in Altenberge an der Kirchstraße 25 eine Tür beschädigt. Zeugen hörten gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall und stellten fest, dass eine Eingangstür gewaltsam beschädigt wurde. Mehrere der Zeugen sahen in dem Bereich im Vorfeld mehrere Jugendliche, die sich auffällig verhielten. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer von ihnen hatte blonde Haare und trug dunkle Kleidung. Zwei andere trugen kurze Hosen und eine Jacke. Eine weitere Person trug eine lange Hose und ein T-Shirt. Zwei der Jugendlichen hatten Warnwesten an. Zwei Jugendliche trugen außerdem Masken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell