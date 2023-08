Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Lindenhof: Beim Ausparken ein Auto beschädigt und davongefahren

Mannheim (ots)

Am Mittwoch um 17:30 Uhr beschädigte ein 19-jähriger Citroen-Fahrer beim Ausparken an der Rheinpromenade einen neben ihm geparkten Mercedes-Benz. Nach dem Zusammenstoß stieg der 19-Jährige aus seinem Fahrzeug, um die Beschädigungen zu begutachten. Nach kurzer in Augenscheinnahme des entstandenen Schadens fuhr der junge Mann jedoch mit seinem Auto davon. Ein aufmerksamer Spaziergänger beobachtete allerdings das Geschehen und konnte sich das Kennzeichen und Details zum Fahrer merken. Er hinterließ eine Nachricht am beschädigten Mercedes-Benz, sodass nun nach dem Citroen-Fahrer ermittelt werden kann. Am geparkten Mercedes-Benz entstand ein Unfallschaden von ca. 4000 Euro.

