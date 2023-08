POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Diebstahl von Handtasche in Gaststätte

Mannheim (ots) - Am Mittwoch fuhr ein 51-jähriger Mann in einem VW auf der Oskar-von-Miller-Straße in Richtung Waldstraße. Auf Grund von Unachtsamkeit kam er dabei um kurz vor halb 11 Uhr zu weit nach rechts und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford zusammen. Dabei traf das Auto nach ersten Erkenntnissen in einem so unglücklichen Winkel auf die ...

mehr