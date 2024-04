Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Praxis aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwischen 17 Uhr am Freitag, 26. April, und 12.50 Uhr am Folgetag sind Unbekannte in eine Praxis am Westring eingedrungen.

Dazu hebelten sie gewaltsam die Eingangstür auf. In einem Büro öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen und fanden dabei eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Mit dieser flüchteten sie von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell