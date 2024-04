POL-HAM: Volkswagen beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Im wahrsten Sinne des Wortes haben Einbrecher Schwein gehabt, die in der Nacht zu Freitag, 26. April, in Geschäftsräume an der Martin-Luther-Straße eingebrochen sind: Nachdem sie etwas Kleingeld aus einem Sparschwein geplündert hatten, flüchteten sie unentdeckt vom Tatort. Dort hinterließen sie jedoch reichlich Chaos: Zwischen 20.45 Uhr und 8.30 Uhr hebelten sie mehrere Türen gewaltsam auf. ...

