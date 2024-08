Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des HIT-Supermarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken die vordere Stoßstange eines ordnungsgemäß geparkten Pkw's. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Mercedes mit DÜW-Kennzeichen gehandelt haben, welcher von einer weiblichen Person gefahren wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell