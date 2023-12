POL-PPKO: Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Mayen sowie in der Leitung der Kriminalinspektion Mayen

Koblenz (ots) - Am heutigen Donnerstag, 07.12.2023, kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kettenbrückstraße in Nassau. Eine ca. 25 bis 30-jährige Frau mit schwarzem Zopf betrat den Laden und stieß die Angestellte zur Seite. Anschließend griff die Täterin in die Kasse und entnahm eine nicht bekannte Summe Bargeld. Daraufhin verließ ...

