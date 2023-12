POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Krankenhauskapelle!

Koblenz (ots) - Am heutigen Dienstag, 05.12.23, hielt ein Linienbus auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz, um an einer Haltestelle Höhe Siechhaustal Fahrgäste aufzunehmen. Anschließend betätigte der Busfahrer den Blinker und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein. Ein Pkw-Fahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war, überholte den Bus, als dieser gerade ...

mehr