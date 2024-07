POL-EL: Walchum - Versuchter Einbruch

Bad Bentheim (ots) - Am 3. Juni in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr kam es an der Straße Romberg in Bad Bentheim zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Ein unbekannter Täter entwendet ein Herrenfahrrad, welches mittels Zahlenschloss an einer Laterne angeschlossen wurde. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des schwarzen Herrenrades der Marke "VSF" nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 ...

